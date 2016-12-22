15:47 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Владельцы клубов НБА единогласно одобрили новое коллективное соглашение

0
0
0

Новое коллективное соглашение было одобрено владельцами клубов НБА в среду, утверждает AP. Это произошло в ходе телеконференции, за принятие новой версии договора все участники проголосовали единогласно. Теперь соглашение должны утвердить игроки. Ожидается, что это произойдет в пятницу.

Напомним, что новое коллективное соглашение рассчитано на семь лет, с опцией выхода из него в 2022 году. Основные изменения касаются введения социальных гарантий баскетболистам, появления двусторонних контрактов и ветеранских исключений.

Новое коллективное соглашение и прощание с Данканом

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ