Владельцы клубов НБА единогласно одобрили новое коллективное соглашение

Новое коллективное соглашение было одобрено владельцами клубов НБА в среду, утверждает AP. Это произошло в ходе телеконференции, за принятие новой версии договора все участники проголосовали единогласно. Теперь соглашение должны утвердить игроки. Ожидается, что это произойдет в пятницу.

Напомним, что новое коллективное соглашение рассчитано на семь лет, с опцией выхода из него в 2022 году. Основные изменения касаются введения социальных гарантий баскетболистам, появления двусторонних контрактов и ветеранских исключений.

Новое коллективное соглашение и прощание с Данканом