Владельцам клубов НБА потребовалась информация о психическом здоровье спортсменов

Владельцы клубов НБА хотят обладать информацией о психическом здоровье игроков, сообщает ESPN.

Акционеры вкладывают в команды крупные деньги, поэтому хотят быть в курсе всех нюансов и требуют право на обладание данной информацией. Профсоюз баскетболистов НБА ответил резко против такого шага, так как нарушает право игроков на конфиденциальность.

Подобные заявления последовали после того, как защитник "Сан Антонио" Демар Дерозан и форвард "Кливленда" Кевин Лав публично объявили о своих психических проблемах.