Виталий Носов: "В "Бруклине" Мозгов может рассчитывать на достойное игровое время"

Экс-центровой сборной России, двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов отметил, что от обмена российского центрового Тимофея Мозгова из "Лейкерс" в "Бруклин" выиграли все стороны.

Ранее стало известно, что "Лейкерс" планирует обменять Мозгова и защитника Д'Анджело Расселла в "Нетс". Официально сделка должна быть оформлена в четверг.

– Переход Мозгова в "Бруклин" – очень хороший вариант для нашего игрока, – цитирует "Известия" Носова. – После прихода нового руководства "Лэйкерс" во главе с Мэджиком Джонсоном Тимофей потерял доверие и выбыл из ротации команды. Поэтому перспективы закрепиться в команде на следующий год были практически нулевые. В "Бруклине" же Мозгов не потеряет в зарплате и может рассчитывать на достойное игровое время.

В обратном направлении последовал их основной центровой Брук Лопес, а переход более звездного "большого" очень маловероятен. "Нетс" точно не будет претендовать на выход в плей-офф в течение нескольких лет. Поэтому надеюсь, что Тимофей будет первым на позиции пятого номера. Это поможет ему вернуть уверенность в своих силах, что будет большим плюсом для нашей сборной.