12:52 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Виктор Оладипо: "Уэстбрук - лучший игрок в мире"

0
0
0

Защитник "Оклахома-Сити" Виктор Оладипо назвал партнера по команде Расселла Уэстбрука лучшим игроком в мире. В сегодняшнем матче регулярного чемпионата НБА с "Финиксом" (113:110 ОТ) 27-летний американец набрал 51 очко.

– К счастью, у "Оклахомы" есть лучший игрок в мире, – цитирует ESPN Оладипо. – Поэтому все будет в порядке. Этот чувак хочет выигрывать больше, чем кто-либо. Он будет делать все, чтобы добиваться побед. Просто глядя ему в глаза и говоря с ним, можно понять, что он умный баскетболист.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ