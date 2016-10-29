Виктор Оладипо: "Уэстбрук - лучший игрок в мире"

Защитник "Оклахома-Сити" Виктор Оладипо назвал партнера по команде Расселла Уэстбрука лучшим игроком в мире. В сегодняшнем матче регулярного чемпионата НБА с "Финиксом" (113:110 ОТ) 27-летний американец набрал 51 очко.

– К счастью, у "Оклахомы" есть лучший игрок в мире, – цитирует ESPN Оладипо. – Поэтому все будет в порядке. Этот чувак хочет выигрывать больше, чем кто-либо. Он будет делать все, чтобы добиваться побед. Просто глядя ему в глаза и говоря с ним, можно понять, что он умный баскетболист.