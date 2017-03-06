Видео: невероятная концовка матча "Финикс" – "Бостон"

"Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке одолел "Бостон" – 109:106. При этом хозяева уступали "Кельтам" четыре очка за 20 секунд до финальной сирены, но успели набрать за это время семь очков.
Сперва Эрик Бледсоу набрал два очка в проходе под кольцо. А затем игроки "Санс" воспользовались несогласованностью действий вводившего мяч в игру Джея Краудера и Айзеи Томаса, перехватили снаряд, и Тайлер Юлис реализовал победный трехочковый.
Tyler Ulis beats the Celtics in a crazy finish pic.twitter.com/TXxufpFOTg– CJ Fogler (@cjzero) 6 марта 2017 г.
БигБосс
Смотрел в онлайне очко за очком и недоумевал, как менялся счет на последней минуте.
12:21