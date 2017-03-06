11:40 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Видео: невероятная концовка матча "Финикс" – "Бостон"

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"Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке одолел "Бостон" – 109:106. При этом хозяева уступали "Кельтам" четыре очка за 20 секунд до финальной сирены, но успели набрать за это время семь очков.

Сперва Эрик Бледсоу набрал два очка в проходе под кольцо. А затем игроки "Санс" воспользовались несогласованностью действий вводившего мяч в игру Джея Краудера и Айзеи Томаса, перехватили снаряд, и Тайлер Юлис реализовал победный трехочковый.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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БигБосс

Смотрел в онлайне очко за очком и недоумевал, как менялся счет на последней минуте.

12:21

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