Видео: невероятная концовка матча "Финикс" – "Бостон"

"Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке одолел "Бостон" – 109:106. При этом хозяева уступали "Кельтам" четыре очка за 20 секунд до финальной сирены, но успели набрать за это время семь очков.

Сперва Эрик Бледсоу набрал два очка в проходе под кольцо. А затем игроки "Санс" воспользовались несогласованностью действий вводившего мяч в игру Джея Краудера и Айзеи Томаса, перехватили снаряд, и Тайлер Юлис реализовал победный трехочковый.