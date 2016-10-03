21:14 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Ватутин считает невозможным приезд команд НБА в Россию в ближайшей перспективе

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин исключил возможность приезда команд НБА в Россию в обозримом будущем. Он подчеркнул, что для этого требуется серьезный спонсор с российской стороны.

– В ближайшей перспективе я не вижу возможности приезда команд НБА для проведения матчей в России по массе причин: несовпадение календарей, финансовая составляющая, – цитирует "Р-Спорт" Ватутина. – Потому что любой приезд команды НБА – это гонорар, перелет, размещение. Единственный вариант, в котором это могло бы быть возможным – это крупный спонсор, который будет увлечен этой идеей. Вопрос – надо ли это НБА. Думаю, им это не надо. Им это может быть нужно, только если будет финансовая составляющая.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161003/1108932846.html

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