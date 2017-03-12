"Вашингтон" в овертайме вырвал победу у "Портленда", "Денвер" переиграл "Сакраменто"

В матче регулярного чемпионата "Портленд" в овертайме упустил победу над "Вашингтоном" - 124:125. Самым результативным игроком этой встречи стал защитник "столичных" Джон Уолл, который набрал 39 очков. В другой встрече "Денвер" переиграл "Сакраменто" (105:92).

НБА

Регулярный сезон

"Портленд" - "Вашингтон" - 124:125 ОТ (36:30, 34:19, 21:33, 21:30, 12:13)

В: Уолл (39), Бил (26), Портер (18+10), Гортат (15+15), Моррис (13+11)

П: Макколлум (34), Лиллард (33), Харклесс (15), Крэбб (14).

"Сакраменто" - "Денвер" - 92:105 (19:25, 25:29, 25:21, 23:30)

Д: Харрис (24), Йокич (20), Галлинари (15), Мюррей (14)

С: Хилд (17), Эванс (16), Коули-Стайн (13), Куфос (10).

12 марта.