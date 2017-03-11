"Вашингтон" в овертайме обыграл "Сакраменто", Бил набрал 38 очков

"Вашингтон" обыграл "Сакраменто" (130:122 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА. В составе победителей дабл-дабл на счету защитников Брэдли Била и Джона Уолла. "Уизардз" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, "Кингз" идут на 12-й строчке на "Западе".

Отметим, что "Сакременто" проиграл уже седьмой матч кряду, а "Вашингтон" победил в четвертый раз подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" – "Вашингтон" – 122:130 ОТ (32:28, 36:28, 29:26, 19:34, 6:14)

С: Коули-Стайн (20 + 13 подборов), Хилд (18), Коллисон (14 + 10 передач)

В: Бил (38 + 10 подборов), Уолл (25 + 12 передач), Портер (18)