"Вашингтон" сохранил Портера

"Вашингтон" повторил предложенный "Бруклином" форварду Отто Портеру контракт, сообщает ESPN. 24-летний баскетболист находился в статусе ограниченно свободного агента. "Нетс" предлагали игроку четырехлетнее соглашение на 106 миллионов долларов.

Причем 50 процентов зарплаты за сезон должны были выплачиваться авансом до 1 октября каждого года. Кроме того, в контракт была включена опция, предполагающая 15-процентный бонус баскетболисту в случае его обмена в другую команду. "Уизардз" повторили все эти условия.

Отметим, что теперь общая сумма гарантированных выплат в зарплатной ведомости столичной команды составляет 123 миллиона долларов. В минувшем сезоне Портер принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 13,4 очка, делая 6,4 подбора, 1,5 передачи и 1,5 перехвата. Также на его счету 12,2 очка, 6,9 подбора, 1,8 передачи и 1,6 перехвата в 13 играх плей-офф.