"Вашингтон" разгромил "Сакраменто"

"Вашингтон" в гостях разгромил "Сакраменто" со счетом 110:83 в матче регулярного чемпионата НБА. "Кингз" потерпели четвертое поражение кряду.

Лучшим в составе "Сакременто" стал Богдан Богданович, набравший 15 очков, 10 подборов на счету Коста Коуфоса. У "Вашингтона" 19 очков и 9 передач сделал Джон Уолл, Брэдли Билл отметился 15 очками.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" – "Вашингтон" – 83:110 (16:35, 16:28, 28:25, 23:22)

С: Богданович (15), Мэйсон (11), Лабиссьере (10)

В: Уолл (19 + 9 передач), Портер (16), Бил (15)