"Вашингтон" разгромил "Бостон", Портер набрал 34 очка

"Вашингтон" нанес крупное поражение "Бостону" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:93. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уизардз" Отто Портер, набравший 34 очка и сделавший 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Бостон" – 118:93 (34:8, 24:35, 31:26, 29:24)

В: Портер (34 + 14 подборов), Уолл (19), Берк (18).

Б: Томас (23), Брэдли (21), Смарт (20).

"Шарлотт" – "Юта" – 103:98 (24:32, 27:26, 25:20, 28:20)

Ш: Уокер (21), Уильямс (19), Камински (13), Белинелли (13).

Ю: Хэйворд (29), Худ (20), Фэйворс (16 + 10 подборов).