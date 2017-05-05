"Вашингтон" разгромил "Бостон" и сократил отставание в серии

"Вашингтон" на своей площадке обыграл "Бостон" в третьем матче 1/4 финала плей-офф НБА - 116:89. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джон Уолл, набравший 24 очка.

Эта победа позволила "Уизардз" сократить отставание в серии - 1-2. Следующий матч состоится 8 мая.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

"Вашингтон" - "Бостон" - 116:89 (39:17, 24:23, 32:29, 21:20)

В: Уолл (24), Богданович (19+10 подборов), Портер (19), Гортат (13+16 подборов).

Б: Хорфорд (16), Краудер (14), Томас (13).

Счет в серии: 1-2.