"Вашингтон" разгромил "Бостон" и сократил отставание в серии

"Вашингтон" на своей площадке обыграл "Бостон" в третьем матче 1/4 финала плей-офф НБА - 116:89. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джон Уолл, набравший 24 очка.
Эта победа позволила "Уизардз" сократить отставание в серии - 1-2. Следующий матч состоится 8 мая.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Третий матч
"Вашингтон" - "Бостон" - 116:89 (39:17, 24:23, 32:29, 21:20)
В: Уолл (24), Богданович (19+10 подборов), Портер (19), Гортат (13+16 подборов).
Б: Хорфорд (16), Краудер (14), Томас (13).
Счет в серии: 1-2.