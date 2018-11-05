04:44 | Баскетбол — НБА

"Вашингтон" прервал серию поражений, обыграв "Нью-Йорк"

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"Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА. "Уизардз" прервал серию из пяти поражений.

В другой встрече "Бруклин" переиграл "Филадельфию".

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Филадельфия" - 122:97 (18:21, 33:26, 41:28, 30:22)

Б: Джефферсон (21), Расселл (21), Леверт (20)

Ф: Симмонс (20 + 12 подборов), Эмбиид (16 + 12 подборов), Редик (15)

"Вашингтон" - "Нью-Йорк" - 108:95 (24:17, 34:33, 23:28, 27:17)

В: Уолл (26), Бил (22), Моррис (16)

Н: Кантер (18 + 12 подборов), Берк (13), Дотсон (11)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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