"Вашингтон" прервал серию поражений, обыграв "Нью-Йорк"

"Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА. "Уизардз" прервал серию из пяти поражений.
В другой встрече "Бруклин" переиграл "Филадельфию".
НБА
Регулярный чемпионат
"Бруклин" - "Филадельфия" - 122:97 (18:21, 33:26, 41:28, 30:22)
Б: Джефферсон (21), Расселл (21), Леверт (20)
Ф: Симмонс (20 + 12 подборов), Эмбиид (16 + 12 подборов), Редик (15)
"Вашингтон" - "Нью-Йорк" - 108:95 (24:17, 34:33, 23:28, 27:17)
В: Уолл (26), Бил (22), Моррис (16)
Н: Кантер (18 + 12 подборов), Берк (13), Дотсон (11)
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