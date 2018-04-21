"Вашингтон" победил "Торонто" и сократил отставание в серии

В третьем матче первого раунда плей-офф НБА "Вашингтон" победил "Торонто" 122:103. По ходу первой четверти гости вели "+9", но столичные баскетболисты перехватили инициативу во втором отрезке и уверенно выиграли. Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу "Рэпторс".

НБА

Плей-офф

Первый раунд

"Вашингтон" – "Торонто" – 122:103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:11)

В: Уолл (28 + 14 передач), Бил (28), Гортат (16).

Т: ДеРозан (23), Лаури (19), Валанчюнас (14).

Счет в серии: 1-2.