"Вашингтон" победил "Детройт"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА победил "Детройт" со счетом 122:108. Самым результативным в составе хозяев стал Джон Уолл, набравший 29 очков и сделавший 11 передач. Марчин Гортат также оформил дабл-дабл (12 очков, 14 подборов), а Брэдли Бил набрал 25 очков. В составе гостей Кентавиус Колдуэлл-Поуп набрал 24 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Детройт" – 122:108 (27:27, 38:27, 30:23, 27:31)

В: Уолл (28 + 11 передач), Бил (25).

Д: Колдуэлл-Поуп (24), Джексон (14), Харрис (14), Драммонд (13 + 12 подборов).