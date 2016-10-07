"Вашингтон" одолел "Филадельфию" в овертайме

"Вашингтон" в предсезонном матче обыграл "Филадельфию" в овертайме со счетом 125:119. Самым результативным игроком этой встречи стал форвард "Уизардс" Келли Убре, который набрал 24 очка.

Еще одна игра завершилась победой "Атланты" над "Мемфисом" - 104:83. Героем этого поединка стал Эди Тавареш, на счету которого 15 очков и 10 подборов.

НБА

Предсезонные матчи

"Филадельфия" - "Вашингтон" - 119:125 ОТ (30:21, 24:28, 20:23, 25:27, 20:26)

Ф: Холмс (20 + 12 подборов), Грант (17), Томпсон (15), Шарич (14), Макконелл (12),

В: Убре (24), МакКлиллан (20), Гортат (17), Моррис (12), Саторански (10)."

"Мемфис" - "Атланта" - 83:104 (20:23, 26:26, 20:32, 17:23)

М: Уильямс (15), Стефенс (13), Рэндолф (10).

А: Тавареш (15 + 10 подборов), Бембри (12),