"Вашингтон" одолел "Бруклин" в овертайме

"Вашингтон" переиграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 114:110. Для выявления победителя командам потребовался овертайм.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Вашингтон" – 110:114 ОТ (22:31, 27:28, 23:20, 28:21, 10:14)

Б: Богданович (21), Лопес (20), Букер (14 + 11 подборов).

В: Бил (31), Уолл (23 + 12 передач), Смит (15).

"Милуоки" – "Майами" – 88:106 (15:28, 29:27, 19:26, 25:25)

Мил: Адетокумбо (22), Паркер (14), Бизли (11).

Май: Уайтсайд (23 + 16 подборов), Джонсон (20),Эллингтон (17).