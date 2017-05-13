"Вашингтон" одолел "Бостон", команды ждет седьмой матч

"Вашингтон" одолел "Бостон" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НБА со счетом 92:91. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уизардз" Брэдли Бил, набравший 33 очка. Счет в серии стал равным – 3-3. Команды ждет седьмой матч.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Шестой матч

"Вашингтон" – "Бостон" – 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22)

В: Бил (33), Уолл (26), Моррис (16 + 11 подборов).

Б: Брэдли (27), Томас (27), Хорфорд (20).

Счет в серии – 3-3 (111:123, 119:129, 116:89, 121:102, 101:123)