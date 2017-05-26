В Турции хотят арестовать Энеса Кантера из-за его возможной причастности к террористам

Полиция Турции получила ордер на арест центрового "Оклахомы" Энеса Кантера, сообщает News Ok со ссылкой на отчеты правительства Турции. Отмечается, что баскетболист может быть причастен к террористическим группам. В Стамбуле уже началось расследование по этому делу.

В своем Твиттере Кантер на турецком написал, что "полиция не сможет его поймать, а сам он обязательно приедет домой, чтобы плюнуть в лице стражам порядка". В итоге, Турция будет отправлять запрос в Интерпол, чтобы Кантер был объявлен в международный розыск и отбыл тюремное заключение.

Кантер открыто выражал недовольство политикой правительства страны. На прошлой неделе баскетболист был задержан в Бухаресте, так как его паспорт был аннулирован турецким посольством. В ближайшее время игрок рассчитывает получить гражданство США.