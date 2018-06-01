22:58 | Баскетбол — НБА

В организме Батлера в момент смертельной аварии нашли алкоголь и наркотики


В организме экс-игрока НБА Расула Батлера в момент смертельной аварии нашли следы алкоголя, марихуаны, метамфетамина и оксидона, сообщает Indy Star. Это стало известно после вскрытия тела баскетболиста. 

Батлер потерял контроль над автомобилем, который врезался в стену. Кроме спортсмена, в аврии погибла его жена Лиа Лабелль. Смертельное ДТП произошло 31 января в калифорнийском Студио-Сити.

 Батлер выступал в НБА с 2002 по 2016 год за "Майами", "Нью-Орлеан", "Клипперс", "Чикаго", "Торонто", "Индиану", "Сан-Антонио" и "Вашингтон".

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