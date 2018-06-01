В организме Батлера в момент смертельной аварии нашли алкоголь и наркотики

В организме экс-игрока НБА Расула Батлера в момент смертельной аварии нашли следы алкоголя, марихуаны, метамфетамина и оксидона, сообщает Indy Star. Это стало известно после вскрытия тела баскетболиста.

Батлер потерял контроль над автомобилем, который врезался в стену. Кроме спортсмена, в аврии погибла его жена Лиа Лабелль. Смертельное ДТП произошло 31 января в калифорнийском Студио-Сити.

Батлер выступал в НБА с 2002 по 2016 год за "Майами", "Нью-Орлеан", "Клипперс", "Чикаго", "Торонто", "Индиану", "Сан-Антонио" и "Вашингтон".