04:19 | БАСКЕТБОЛ — НБА

В новом сезоне НБА будет рекордное количество иностранцев

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В составах клубов НБА в новом сезоне, который стартует сегодня ночью матчем "Кливленд" - "Нью-Йорк", зарегистрировано 113 иностранных игроков, сообщает пресс-служба организации. Это количество является рекордным для НБА. 

Наибольшее представительство имеет Канада - 11 игроков. Далее идут Франция - 10, Бразилия - 9, Испания и Австралия - по 8. Россия представлена одним баскетболистом - Тимофеем Мозговым из "Лейкерс".

Больше всего легионеров заявила "Юта" - семь игроков. У "Далласа", "Денвера", "Оклахомы", "Орландо", "Филадельфии", "Сан-Антонио" и "Торонто" по шесть иностранцев.

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