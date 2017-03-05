13:45 | БАСКЕТБОЛ — НБА

В НБА обновлен рекорд по числу трипл-даблов за сезон

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В НБА установлен рекорд по числу трипл-даблов за сезон. Рекордным стал трипл-дабл разыгрывающего "Миннесоты" Рикки Рубио в матче с "Сан-Антонио". Игрок набрал 11 очков, сделал 10 передач и 13 подборов. Как сообщает The Score, это уже 79-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, что является абсолютным рекордом в НБА.

Рубио стал 21-м игроком, который оформил трипл-дабл в нынешнем сезоне. Наибольшее их число у разыгрывающего "Оклахомы" Расселла Уэстбрука – 30, еще 15 оформил защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, 7 на счету форварда "Кливленда" Леброна Джеймса.

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Материалы REN-TV

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