В НБА обновлен рекорд по числу трипл-даблов за сезон

В НБА установлен рекорд по числу трипл-даблов за сезон. Рекордным стал трипл-дабл разыгрывающего "Миннесоты" Рикки Рубио в матче с "Сан-Антонио". Игрок набрал 11 очков, сделал 10 передач и 13 подборов. Как сообщает The Score, это уже 79-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, что является абсолютным рекордом в НБА.

Рубио стал 21-м игроком, который оформил трипл-дабл в нынешнем сезоне. Наибольшее их число у разыгрывающего "Оклахомы" Расселла Уэстбрука – 30, еще 15 оформил защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, 7 на счету форварда "Кливленда" Леброна Джеймса.