В "Лейкерс" сменилось руководство из-за неудачной попытки приобрести Казинса

Смена руководства "Лейкерс" явилась следствием неудачной попытки клуба приобрести центрового Демаркуса Казинса, утверждает USA Today. По информации источника, попытка заполучить Казинса, который в итоге сменил "Сакраменто" на "Нью-Орлеан" была последним шансом Митча Капчака и Джима Баса сохранить свои должности. Сообщается, что совладелец клуба Джинни Басс расстроена тем, что ее брат не может приобрести в команду звезд.

Ранее стало известно, что Капчак отстранен от должности генерального менеджера "озерных", а Басс ушел с поста вице-президента. Новым президентом клуба стал легендарный игрок "Лейкерс" Мэджик Джонсон.