В "Лейкерс" еще не решили, кого выберут на драфте

Руководство "Лейкерс" обсуждает различные варианты использования драфт-пика в этом году, утверждает ESPN. Калифорнийцы будут выбирать игрока под общим вторым номером. Ранее считалось, что они остановят свой выбор на Лонзо Болле, но в последнее время в СМИ появилась информация, что "озерные" сомневаются в 19-летнем защитнике – в первую очередь, из-за его отца и окружения.

Также "Лейкерс" рассматривают кандидатуры Деарона Фокса и Джоша Джексона. Но Болл остается приоритетным вариантом, несмотря на многочисленные и спорные высказывания его отца в прессе.