В "Кливленде" не хотят зависеть только от Ирвинга и Джеймса

Генеральный менеджер "Кливленда" Дэвид Гриффин заявил, что клуб рассматривает варианты усиления команды, чтобы клуб не зависел лишь от Кайри Ирвинга и Леброна Джеймса. Ранее в клуб перешел 35-летний форвард Кайл Корвер. На данный момент "Кливленд" идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

- Будет полезно снять часть нагрузки с Ирвинга и Леброна, которые являются нашими основными плеймейкерами, - цитирует ESPN Гриффина. - Надеюсь, что мы сможет найти игрока, у которого получится это сделать. Ему даже не нужно быть разыгрывающим, он просто должен быть в состоянии поддерживать игроков при розыгрыше мяча. У нас есть надежда на Корвера, он может помочь нам выбрать другой путь развития команды и сделать нас менее зависимыми от двух игроков. Нам нужно чаще включать голову во время принятия решений - к этому будем стремиться.