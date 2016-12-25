В Кливленде Дюранта встретили кричалкой об Уэстбруке

Болельщики "Кливленда" напомнили форварду "Голден Стэйт" Кевину Дюранту о его бывшем партнере. Как сообщает ESPN, в первой четверти матча между этими командами фанаты скандировали "Расселл Уэстбрук", когда игрок "Воинов" бросал штрафные. Правда, это его не сбило – Дюрант забросил шесть из шести попыток.

Напомним, что 28-летний форвард на протяжении всей своей карьеры выступал за "Оклахома-Сити" вместе с Уэстбруком. Но этим летом он на правах свободного агента перебрался в Окленд, что было крайне неоднозначно воспринято болельщиками.

"Голден Стэйт" и "Кливленд" встречаются впервые после финальной серии прошлого сезона, которая осталась за "Кавс". Дюрант в ней участия не принимал, так как его команда уступила "Воинам" в финале Западной конференции.