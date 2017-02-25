В "Клипперс" думают о переезде

"Клипперс" может переехать в Инглвуд, утверждает LA Time. Инглвуд – город на юге округа Лос-Анджелес и является частью его агломерации. Сейчас там строится крупный спортивный комплекс для двух команд по американскому футболу – "Рэмс" и "Чарджерс". Владелец "парусных" Стив Боллмер подтвердил, что ведет переговоры с владельцем "Рэмс" Стэном Кронке по этому вопросу.

"Клипперс" делит "Стэйпл Центр" с "Лейкерс" с 1999 года. Но соглашение об аренде истекает в 2024-м. Комплекс в Инглвуде должен быть построен к 2019 году. Впрочем, подчеркивается, что это лишь один из рассматриваемых вариантов. Более того, местные власти ничего не слышали о возможном переезде "Клипперс" в Инглвуд, а в планах строительства не предусмотрена баскетбольная арена.