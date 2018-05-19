В Канзас-Сити может появиться клуб НБА

В Канзас-Сити (штат Миссури) может появится новый клуб НБА, информирует thescore.com. Напомним, что в этом городе с 1972 по 1985 год выступали "Кингз", которые затем переехали в Сакраменто.

– В Канзас-Сити когда-то появится команда НБА, – отметил неназванный сотрудник НБА. – Слышал это от многих источников. Это лишь вопрос времени. Считаю, что Сиэтл и Канзас-Сити – самые ценные рынки для расширения лиги.

Ранее стало известно, что в Сиэтле построят новую арену стоимостью 600 миллионов долларов, которая сможет принимать матчи НБА и НХЛ.