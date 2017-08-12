В интернете появилась петиция в поддержку участия Стивена Адамса в "Игре престолов"

В интернете появилась петиция, автор которой хочет увидеть центрового "Оклахомы-Сити" Стивена Адамса в сериале "Игра престолов", сообщает Uproxx. Предполагается, что баскетболист мог бы сыграть дотракийца из-за характерной внешности. Сам игрок отметил, что не отказался бы от такой идеи.

– Для меня было бы честью стать сыном кхала Дрого (один из персонажей сериала. – Прим. "СЭ"), – написал в Твиттере Адамс.