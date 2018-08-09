09:55 | Баскетбол — НБА

В Чикаго церковь переделали в баскетбольный зал


В Чикаго одну из церквей переоборудовали в баскетбольный зал для местных школьников.

Церковь, построенная в 1855 году, пустовала с 2011 года по причине нехватки прихожан. Nike взял здание под свою опеку и переоборудовал его под баскетбольный зал. Местные школьники могут приходить сюда и заниматься с профессиональными тренерами.

Данный центр был создан с целью вдохновления молодежи на занятия баскетболом. Также сообщается, что на открытии нового зала присутствовал легендарный баскетболист, шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго", двукратный олимпийский чемпион в составе национальной сборной США Скотти Пиппен.

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