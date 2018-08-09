В Чикаго церковь переделали в баскетбольный зал

В Чикаго одну из церквей переоборудовали в баскетбольный зал для местных школьников.

Церковь, построенная в 1855 году, пустовала с 2011 года по причине нехватки прихожан. Nike взял здание под свою опеку и переоборудовал его под баскетбольный зал. Местные школьники могут приходить сюда и заниматься с профессиональными тренерами.

Nike's converted Chicago's Church of Epiphany, in the West Loop, into a spot for young ballplayers to hoop, attend workshops and skills clinics, and link up with pro athletes. #JustDoIt pic.twitter.com/J4tFHX1K5J – SLAM (@SLAMonline) 6 августа 2018 г.

Данный центр был создан с целью вдохновления молодежи на занятия баскетболом. Также сообщается, что на открытии нового зала присутствовал легендарный баскетболист, шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго", двукратный олимпийский чемпион в составе национальной сборной США Скотти Пиппен.