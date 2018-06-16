В честь Леброна Джеймса назван новый сорт марихуаны

Американский рэпер Джейсон Тэйлор, выступающий под псевдонимом The Game, назвал новый сорт марихуаны в честь форварда "Кливленда" Леброна Джеймса. Таким образом исполнитель, который является болельщиком "Лейкерс", рассчитывает помочь любимой команде переманить лидера "Кавальерс" в свою команду.

"Я и моя компания Trees By Game представляем новый сорт – LA Bron James, – написал в Инстаграме Тэйлор. – Меня вдохновил мой город и попытки "Лейкерс" заполучить Короля Джеймса".

На территории Калифорнии употребление марихуаны является полностью легальным.

Джеймс 1 июля станет неограниченно свободным агентом. По данным СМИ, "Лейкерс" – фаворит в борьбе за форварда.