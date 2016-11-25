09:39 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Уоррен из-за травмы головы пропустит несколько недель

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Форвард "Финикса" Ти. Джей. Уоррен пропустит несколько матчей регулярного чемпионата НБА из-за повреждения головы. По словам генерального менеджера клуба Райана Макдоны, 23-летний баскетболист выбыл на несколько недель.

- Очевидно, что если речь идет о черепно-мозговой травме, то нужно быть очень осторожным, - цитирует Arizona Sports Макдону. - Он чувствовал себя не лучшим образом в игре с "Индианой" в четверг, поэтому мы провели кучу тестов. Не собираюсь вдаваться в подробности, но уверен, что он будет в порядке. Думаю, что восстановление займет несколько недель. Вряд ли оно может завершиться за несколько дней, но и месяцами тянуться оно не может. Он вернется и будет играть, когда будет готов.

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