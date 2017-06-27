Уолл уговаривает Пола Джорджа перейти в "Вашингтон"

Разыгрывающий "Вашингтона" Джон Уолл старается убедить лидера "Индианы" Пола Джорджа перейти в "Уизардз". Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересованы "Лейкерс" и "Кливленд".

– Да, я разговаривал с несколькими игроками, в том числе и с Полом, – цитирует The Undefeated Уолла. – Я знаю, что он хочет, где надеется продолжить карьеру. Теперь я пытаюсь понять, что мы сможем сделать для этого.

"Вашингтону" не хватает всего одной детали, нужен третий номер. Отто Портер хороший игрок и отлично нам помогает. Но Пол может обороняться против Леброна, и нам нужен такой игрок, чтобы побеждать. Без такого парня, как Джордж, нет шансов на победу.