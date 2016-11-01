Уолд Пис намерен подать в суд на призрака

Форвард "Лейкерс" Метта Уолд Пис заявил, что повстречал приведений в отеле города Оклахома-Сити "Skirvin Hilton Hotel", известном паранормальными явлениями. Случай произошел на прошлой неделе, когда команда из Лос-Анджелеса проводила выездной матч с "Оклахомой".

- Призраки были вокруг меня, – цитирует Писа CBS Sports. - Я просто принял это. Они трогали меня за разные места. Одного из призраков я вызову в суд, так как он трогал меня в неприличных местах. Почему я не переехал в другой отель? Я был слишком уставшим и смотрел хороший фильм. Мне не хотелось ехать куда-то.