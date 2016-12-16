00:29 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Умер Крэйг Сэйгер

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Известный репортер НБА Крэйг Сэйгер скончался в возрасте 65 лет, сообщает ESPN. На протяжении последних двух лет Сэйгер боролся с лейкемией. В связи с болезнью ему пришлось пропустить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые могли стать для него пятыми летними Играми кряду.

Отметим, что Сэйгера связывала многолетняя дружба с главным тренером "Сан-Антонио" Греггом Поповичем. После того, как Сэйгеру была диагностирована лейкемия коллеги по цеху, а также баскетболисты и тренеры НБА проводили различные акции в помощь Сэйгеру.

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