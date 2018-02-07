Уилли Рид дисквалифицирован на шесть матчей за домашние насилие

Защитник "Детройта" Уилли Рид дисквалифицирован на шесть матчей за избиение своей жены. Инцидент произошел 5 августа 2017 года в Майами. Полиция арестовала Рида и отпустила под залог в размере 1,5 тысячи долларов.

На теле супруги баскетболиста были обнаружены красные отметины. При ссоре родителей присутствовал сын 27-летнего Рида. НБА провела собственное расследование и постановила, что баскетболист должен пропустить шесть матчей, информирует официальный сайт лиги.

Текущий сезон Рид начинал в "Клипперс". Всего он провел 42 матча в регулярном чемпионате, в среднем набирая 4,6 очка за игру, а также совершая 2,9 подбора и делая 0,2 передачи.