Защитник Дуэйн Уэйд перешел в "Кливленд", сообщает официальный Твиттер команды. Соглашение рассчитано на один год.
35-летний Уэйд разорвал контракт с "Чикаго", чтобы перейти в команду Леброна Джеймса. Вместе с ним защитник дважды выигрывал титул чемпиона НБА. Финансовые условия сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что будет подписан контракт на условиях ветеранского минимума с зарплатой 2,3 миллиона долларов.
Welcome to The Land, @DwyaneWade!– Cleveland Cavaliers (@cavs) 27 сентября 2017 г.
DETAILS: https://t.co/QlQd1lx0M7#AllForOne pic.twitter.com/iBUzSRyze0