Защитник Дуэйн Уэйд перешел в "Кливленд", сообщает официальный Твиттер команды. Соглашение рассчитано на один год.

35-летний Уэйд разорвал контракт с "Чикаго", чтобы перейти в команду Леброна Джеймса. Вместе с ним защитник дважды выигрывал титул чемпиона НБА. Финансовые условия сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что будет подписан контракт на условиях ветеранского минимума с зарплатой 2,3 миллиона долларов.