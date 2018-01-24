Уэйд – о 30 тысячах очков Джеймса: "Это честь играть с тобой в одной команде"

Защитник "Кливленда" Дуэйн Уэйд поздравил своего партнера по команде Леброна Джеймса с тем, что он набрал 30 тысяч очков за карьеру. Он также отметил, что для него честь играть с ним.

33-летний американец стал самым молодым игроком, которому покорилась планка в 30 тысяч очков. Кроме того, он стал первым в истории лиги, у кого кроме 30 тысяч очков также есть 7 тысяч передач и 7 тысяч подборов.

"30 000 очков!!! Самый молодой, кому это удалось. Для меня честь не только участвовать при этом, но и играть с тобой в одной команде. В той темноте, в которой мы находимся в команде, спасибо за этот свет! Спасибо за то, что показываешь моим детям и так многим детям по всему миру, что ты можешь добиться всего, чего захочешь", - написал в Инстаграме Уэйд.