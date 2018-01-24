Уэйд – о 30 тысячах очков Джеймса: "Это честь играть с тобой в одной команде"

Защитник "Кливленда" Дуэйн Уэйд поздравил своего партнера по команде Леброна Джеймса с тем, что он набрал 30 тысяч очков за карьеру. Он также отметил, что для него честь играть с ним.
33-летний американец стал самым молодым игроком, которому покорилась планка в 30 тысяч очков. Кроме того, он стал первым в истории лиги, у кого кроме 30 тысяч очков также есть 7 тысяч передач и 7 тысяч подборов.
"30 000 очков!!! Самый молодой, кому это удалось. Для меня честь не только участвовать при этом, но и играть с тобой в одной команде. В той темноте, в которой мы находимся в команде, спасибо за этот свет! Спасибо за то, что показываешь моим детям и так многим детям по всему миру, что ты можешь добиться всего, чего захочешь", - написал в Инстаграме Уэйд.
30,000!!!! The youngest to do it!!! It was an HONOR to not only be in the building for this moment—but to be on the court as your teammate. In the midst of this darkness that we’re experiencing as a team—THANK YOU for this light!!! Thank you for showing my kids and so many kids around the world that looks up to you—that you can achieve anything you want—as long as you give everything to what you want! #Youabadmfer #brotherhood @kingjames