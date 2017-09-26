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20:24 | Баскетбол — НБА

Уэйд может в среду подписать контракт с "Кливлендом"

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Защитник Дуэйн Уэйд близок к заключению контракта с "Кливлендом", сообщает ESPN. Отмечается, что 35-летний баскетболист может принять окончательное решение о переходе уже в среду.

Уэйд имеет право подписать годичный контракт-ветерана с "Кавальерс" на 2,3 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что в приглашении игрока заинтересованы "Оклахома", "Сан-Антонио" и "Майами".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thergothon

он же с быками подписывал на 2 года на 47,5 млн долларов? А так - жаль, конечно... уже 35 лет.

20:34

Писака

чёт очень дёшево для его статистики) за такую сумму и Автодор его купит)

20:32