Уэйд может в среду подписать контракт с "Кливлендом"

Защитник Дуэйн Уэйд близок к заключению контракта с "Кливлендом", сообщает ESPN. Отмечается, что 35-летний баскетболист может принять окончательное решение о переходе уже в среду.

Уэйд имеет право подписать годичный контракт-ветерана с "Кавальерс" на 2,3 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что в приглашении игрока заинтересованы "Оклахома", "Сан-Антонио" и "Майами".