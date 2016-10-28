Уэйд дебютировал в "Чикаго" с победы над "Бостоном", набрав 22 очка

"Чикаго" нанес поражение "Бостону" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:99. Самым результативным игроком встречи стал защитник проигравшей команды Айзея Томас, набравший 25 очков. В составе "Буллз" дебютировал в официальной игре Дуэйн Уэйд. Экс-игрок "Майами" набрал 22 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Бостон" – 105:99 (30:20, 27:29, 22:24, 26:26)

Ч: Дж. Батлер (24 + 7 подборов), Уэйд (22 + 6 подборов + 5 передач), Гибсон (18 + 10 подборов), Миротич (15 + 9 подборов).

Б: А. Томас (25), Брэдли (16), Краудер (14), Хорфорд (11 + 7 подборов).