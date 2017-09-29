Уэйд будет играть за "Кливленд" под девятым номером

Дуэйн Уэйд сегодня был официально представлен в качестве игрока "Кливленда". 35-летний защитник будет выступать за новую команду под 9-м номером. Всю свою карьеру ветеран провел под 3-м номером, но он уже занят другим новичком "Кавальерс" Айзеей Томасом.

Уэйд разорвал контракт с "Чикаго", чтобы перейти в команду Леброна Джеймса. Вместе с ним защитник дважды выигрывал титул чемпиона НБА.