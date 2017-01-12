Уэстбруку потребовалось 40 матчей, чтобы повторить рекорд прошлого сезона по количеству трипл-даблов

Защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с "Мемфисом" (103:95) оформил свой восемнадцатый трипл-дабл. 28-летний американец сегодня записал на свой счет 24 очка, 13 подборов и 12 передач за 36 минут 58 секунд на паркете. Таким образом, для повторения своего показателя прошлого сезона в 18 трипл-даблов ему потребовались 40 матчей.

Grant puts the on the OKC W!



Westbrook records another triple-double (23p/13r/12a) in the 103-95 @okcthunder victory over the @memgrizz. pic.twitter.com/IjNxbKW2im – NBA (@NBA) 12 января 2017 г.