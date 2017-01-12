10:08 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Уэстбруку потребовалось 40 матчей, чтобы повторить рекорд прошлого сезона по количеству трипл-даблов

0
0
0

Защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с "Мемфисом" (103:95) оформил свой восемнадцатый трипл-дабл. 28-летний американец сегодня записал на свой счет 24 очка, 13 подборов и 12 передач за 36 минут 58 секунд на паркете. Таким образом, для повторения своего показателя прошлого сезона в 18 трипл-даблов ему потребовались 40 матчей.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ