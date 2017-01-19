08:47 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Уэстбрук забыл про баскетбольные правила в игре с "Голден Стэйт"

0
0
0
2

Разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук допустил потерю мяча в матче регулярного чемпионата НБА против "Голден Стэйт". Баскетболист после ввода мяча из-за лицевой заболтался с защитником Виктором Оладипо и забыл, что во время игры есть правило ведения мяча. Уэстбрук сделал пять шагов, после чего судья остановил игру.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бомжмясконь Паровозов

красава))))

09:53

Бурый аз есьм

ахахахахах

09:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ