01:42 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Уэстбрук вышел на второе место в НБА по количеству трипл-даблов в карьере

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Лидер "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук вышел на второе место в НБА по количеству трипл-даблов в карьере. 28-летний баскетболист набрал 33 очка, а также сделал 11 подборов и 14 результативных передач в игре с "Ютой" (112:104), оформив 32-й трипл-дабл. Он обошел по этому показателю Уилта Чемберлена, остановившегося на отметке 31. Лидирует в списке Оскар Робертсон (41).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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raver87

Очень жаль, когда журналист не понимает, о чем пишет. Это количество за 1 сезон, а не в карьере.

02:07

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