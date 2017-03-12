Лидер "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук вышел на второе место в НБА по количеству трипл-даблов в карьере. 28-летний баскетболист набрал 33 очка, а также сделал 11 подборов и 14 результативных передач в игре с "Ютой" (112:104), оформив 32-й трипл-дабл. Он обошел по этому показателю Уилта Чемберлена, остановившегося на отметке 31. Лидирует в списке Оскар Робертсон (41).

Triple-double No. 32 for Russell Westbrook.



He passes Wilt Chamberlain for 2nd most triple-doubles in a single season in NBA history. pic.twitter.com/z7DjUQbUXQ – SportsCenter (@SportsCenter) 11 марта 2017 г.