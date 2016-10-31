Уэстбрук стал четвертым игроком в истории НБА, сделавшим два трипл-дабла в трех стартовых матчах

Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Рассел Уэстбрук стал четвертым игроком в истории НБА, которому удалось сделать два трипл-дабла в трех первых матчах сезона. В последнем матче с "Лейкерс" (113:96) Уэстбрук набрал 33 очка, сделал 12 подборов и 16 передач. В последний раз два трипл-дабла в трех стартовых матчах делал в 1982 году Мэджик Джонсон.

Помимо них это удавалось сделать Джерри Лукасу и Оскару Робертсону дважды. К тому же после трех матчей у Уэстбрука средние показатели также равны трипл-даблу: 38,6 очка, 12,3 подбора и 11,6 передачи. В последний раз это удалось Робертсону в 1961 году.