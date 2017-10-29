Уэстбрук сделал трипл-дабл в матчах против всех команд НБА и установил рекорд лиги

Разыгрывающий "Оклахомы" Рассел Уэстбрук оформил трип-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаго" (101:69). Он набрал 12 очков, сделал 13 подборов и 13 передач. "Буллз" были последним клубом НБА, против которого Уэстбруку ранее не удавалось добиться двузначных показателей в трех статистических категориях.

28-летний игрок побил достижение Джейсона Кидда по количеству трипл-даблов, сделанных против разных команд лиги. Напомним, в прошлом сезоне Уэстбрук установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов за регулярный чемпионат (42).