Уэстбрук сделал 33-й трипл-дабл в сезоне в победной игре с "Бруклином"

"Оклахома-Сити" переиграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 122:104. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Тандер" Расселл Уэстбрук, который оформил свой 33-й трипл-дабл в сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Оклахома-Сити" – 104:122 (32:32, 30:30, 21:29, 21:31)

Б: Лопес (25), Лин (24), Лаверт (15).

О: Уэстбрук (25) + 12 + 19 подборов), Оладипо (21), Гибсон (17).

"Нью-Йорк" – "Индиана" – 87:81 (18:24, 24:28, 20:12, 25:17)

Н: Энтони (22 + 13 подборов), Роуз (16), Эрнангомес (13 + 16 подборов).

И: Джордж (22 + 10 подборов), Тернер (17 + 12 подборов).