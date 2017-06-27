Уэстбрук признан MVP сезона в НБА

Разыгрывающий "Оклахомы" Рассел Уэстбрук признан самым ценным игроком НБА сезона-2016/17, сообщает пресс-служба ассоциации. Он обошел Джеймса Хардена из "Хьюстона" и Кавая Леонарда из "Сан-Антонио".

Напомним, Уэстбрук превзошел несколько достижений в прошлом сезоне. Он побил рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов в сезоне - 42. Кроме того, стал первым игроком после Робертсона, которому удалось сделать сезонный трипл-дабл - в среднем по 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи за игру.

Тренером сезона назван Майк Д'Антони из "Хьюстона", новичком - Малькольм Брогдон из "Милуоки", а самым прогрессирующим игроком - его партнер по команде Яннис Адетокумбо. Лучшим запасным признан Эрик Гордон ("Хьюстон"), лучшим игроком оборонительного плана - Дрэймонд Грин ("Голден Стэйт").