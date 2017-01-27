Уэстбрук попал в резерв "Запада", Лав - "Востока"

Стали известны полные составы на Матч звезд НБА, который состоится 19 января в Новом Орлеане, сообщает пресс-служба организации. В резерв "Запада" попал защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук. На скамье запасных "Востока" появится Кевин Лав из "Кливленда". Полностью составы команды выглядят следующим образом:

Западная конференция, старт: Кевин Дюрант ("Голден Стэйт"), Джеймс Харден ("Хьюстон"), Стефен Карри ("Голден Стэйт"), Кавай Леонард ("Сан-Антонио") и Энтони Дэвис ("Нью- Орлеан");

Западная конференция, резерв: Рассел Уэстбрук ("Оклахома"), Клэй Томпсон ("Голден Стэйт"), Дрэймонд Грин ("Голден Стэйт"), Демаркус Казинс ("Сакраменто Кингз"), Марк Газоль ("Мемфис"), Деандре Джордан ("Клипперс"), Гордон Хэйворт ("Юта");

Восточная конференция, старт: Леброн Джеймс ("Кливленд"), Кайри Ирвинг ("Кливленд"), Демар Дерозан ("Торонто"), Джимми Батлер ("Чикаго") и Яннис Адетокумбо ("Милуоки");

Восточная конференция, резерв: Айзея Томас ("Бостон"), Джон Уолл ("Вашингтон"), Кевин Лав ("Кливленд"), Кайл Лоури ("Торонто"), Пол Джордж ("Индиана"), Кемба Уокер ("Шарлотт") и Пол Миллсэп ("Атланта").