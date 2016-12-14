Уэстбрук помешал Лилларду поднять мяч, пнув его ногой

В матче регулярного чемпионата НБА между "Портлендом" и "Оклахомой" (95:114) произошла стычка между лидерами команд Дэмиэном Лиллардом и Расселлом Уэстбруком. В одном из игровых эпизодов Уэстбрук нарочно пнул мяч ногой, когда его пытался поднять с площадки Лиллард.

Между игроками едва не возник конфликт, однако они успели только обменяться несколькими репликами, после чего их развели одноклубники.