18:16 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Уэстбрук помешал Лилларду поднять мяч, пнув его ногой

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В матче регулярного чемпионата НБА между "Портлендом" и "Оклахомой" (95:114) произошла стычка между лидерами команд Дэмиэном Лиллардом и Расселлом Уэстбруком. В одном из игровых эпизодов Уэстбрук нарочно пнул мяч ногой, когда его пытался поднять с площадки Лиллард.

Между игроками едва не возник конфликт, однако они успели только обменяться несколькими репликами, после чего их развели одноклубники.

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