Уэстбрук помешал Лилларду поднять мяч, пнув его ногой

В матче регулярного чемпионата НБА между "Портлендом" и "Оклахомой" (95:114) произошла стычка между лидерами команд Дэмиэном Лиллардом и Расселлом Уэстбруком. В одном из игровых эпизодов Уэстбрук нарочно пнул мяч ногой, когда его пытался поднять с площадки Лиллард.
Между игроками едва не возник конфликт, однако они успели только обменяться несколькими репликами, после чего их развели одноклубники.
Westbrook kicks the ball away from Lillard and the two exchange words#RipCity #ThunderUp– Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 14 декабря 2016 г.
(via @clippittv)pic.twitter.com/hLFORbdHWl